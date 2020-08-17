Вашингтон, 17 августа, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Церемония прощания с Робертом Трампом, братом действующего американского президента Дональда Трампа, состоится 21 августа в Белом доме, сообщил 17 августа журналистам лидер США.

skeeze Белый дом

ИА REGNUM) после полудня здесь небольшую церемонию, чтобы почтить моего брата Роберта». Трамп «Мы, возможно, проведём в пятницу (21 августа — прим.) после полудня здесь небольшую церемонию, чтобы почтить моего брата Роберта».

Президент США отметил, что его брат очень любил свою страну, и провести церемонию прощания с ним в Белом доме будет правильным.

Напомним, о кончине своего брата Трамп сообщил 16 августа — на следующий день после смерти Роберта.