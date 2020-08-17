Остин, США, 17 августа, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Ранивший троих полицейских в Сидар-Парке житель Техаса отпустил последнего заложника и сдался, сообщили 17 августа в местной полиции.

Цитата из к/ф «Кобра». Реж. Джордж Пан Косматос. 1986. США Преступник

«Подозреваемый и последний заложник благополучно вышли из дома», — сообщили в полиции.

По словам полицейских, самочувствие освобождённых заложников хорошее. Двое из троих раненых сотрудников полиции уже выписаны, третьего, который был сильнее всего ранен, прооперировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на полицию в Сидар-Парке произошло накануне, 16 августа. Полицейские пытались освободить троих заложников, которых удерживал забаррикадировавшийся в доме вооружённый мужчина.

Заложниками являлись его родственниками, в том числе сестра и брат, освобождённые утром 17 августа. Он удерживал их в течение 16 часов.