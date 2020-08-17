Киев, 17 августа, 2020, 18:51 — ИА Регнум. C дипломатический точки зрения последние действия Киева не значат, что Зеленский не признает победу Лукашенко, заявил в своем комментарии 17 августа украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

President.gov.ua Владимир Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений. Кулеба заявил о «кардинальном изменении ситуации» в отношениях стран, добавив, что с помощь посла необходимо выработать «соответствующие решения с учетом всего комплекса факторов». Подчеркивается, что Украина впервые в истории прибегает к такому шагу в отношениях с Белоруссией.

«Зеленский… ничего лично не говорит про Лукашенко. А МИД отозвал посла Украины в Белоруссии… для консультаций. Ещё раз подчеркиваю. Украина не отозвала полностью нашего посла, ему просто временно сказали приехать в Киев. И с дипломатический точки зрения это не значит, что Зеленский не признает победу Лукашенко», — заявил Корнейчук, отдельно отметив «хитрость» президента Украины в данном вопросе.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов иронически предполагает, что в Киеве попытаются узнать у посла, как Украина теперь будет обходиться без белорусского бензина и солярки.