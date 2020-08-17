Москва, 17 августа, 2020, 18:50 — ИА Регнум. В Москве появится новая точка притяжения. Об этом сообщил 17 августа мэр столицы Сергей Собянин в Instagram.

(сс) Д. Гришкин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Бывшая ГЭС-2

По его словам, в Москве на Болотном острове в здании бывшей ГЭС-2 у Малого Каменного моста откроется уникальный культурный центр с концертным залом, творческими мастерскими, выставками, библиотекой, созданными на частные средства. Возле ГЭС также будет обустроена новая пешеходная зона с мостом через Москву-реку. Новое пространство станет частью пешеходного маршрута в центре столицы.

Собянин отметил, что реставрация здания находится на финишной прямой.

«Планируется, что в конце года основные работы будут закончены, в начале 2021-го начнется пусконаладка. Будем помогать и ждать открытия», — написал Собянин.