Москва, 17 августа, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменией о сотрудничестве в области безопасности внес в Госдуму на ратификацию президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

Kerri-Jo Stewart Военный парад в Туркмении

Соглашением устанавливается, что стороны проводят на регулярной основе консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Соглашение отвечает интересам поддержания мира и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе, а также позволяет повысить эффективность взаимодействия с Туркменистаном в сфере безопасности и борьбы с такими угрозами как международный терроризм, трансграничная организованная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков, нелегальная миграция», — отмечается в сопроводительных документах.