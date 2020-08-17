Тамбов, 17 августа, 2020, 18:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области сегодня, 17 августа, в ходе еженедельного оперативного совещания глава администрации региона Александр Никитин высоко оценил работу управленческой команды по нацпроекту над увеличением экспорта, но призвал активнее помогать бизнесу наращивать объемы экспортных поставок, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

На оперативном совещании у губернатора был рассмотрен вопрос реализации на территории региона национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Власти констатируют, что тамбовский бизнес приспособился к условиям пандемии. По данным областного управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности, за первое полугодие 2020 года экспорт тамбовской продукции вырос в 2,2 раза относительно аналогичного периода прошлого года, индекс роста внешнеторгового оборота составил 148%. Столь существенное увеличение стоимостных объемов экспорта связано с возросшими объемами экспортных поставок по товарной группе «Продовольственные товары и сырье» на 122,1 млн долларов США.

По данным таможенной статистики, в настоящее время предприятия и организации, зарегистрированные в Тамбовской области, осуществляли торговлю с 80 странами мира. При этом доля несырьевых товаров в экспорте области превысила 99,9%. В основном, это продукция АПК (зерно, мясо и субпродукты, маслосемена, сахар, спирт, меласса, жом, жмых), химического производства, машиностроения, обработка древесины и производство изделий из дерева. Также следует отметить, что доля региона в российском экспорте увеличилась в 3 раза.

Традиционным участником внешнеэкономической деятельности является крупный бизнес, но в последнее время перспективы выйти на внешний рынок появились у малого бизнеса и даже у личных подсобных хозяйств. Содействие малому и среднему предпринимательству оказывает Центр поддержки экспорта Тамбовской области — в частности, в поиске зарубежных партнеров, размещении на международных электронных площадках, организации международных бизнес-миссий, подготовке презентаций и других документов на иностранных языках. При этом многие услуги центром предоставляются бесплатно.

Все эти факты, подтверждающие развитие экспортной деятельности региона, не могут не радовать, отметил губернатор. Однако, по мнению Александра Никитина, не следует удовлетворяться темпами роста. Необходимо усиленно работать над увеличением объема поставок местной продукции за рубеж. В регионе в избытке имеется качественная продукция, которая уже зарекомендовала себя на внутреннем рынке, и при правильной подаче вполне может найти свою нишу и на внешнем.

Губернатор подчеркнул, что предпринимателей надо обучать реализации продукции в другие страны. Для этого сегодня есть разные возможности, в том числе международные электронные площадки. Центр поддержки экспорта активно помогает тамбовским предпринимателям регистрироваться и успешно работать на таких площадках. Это одна из причин роста количества экспортеров.

Глава региона заострил внимание на усилении информационной работы с бизнес-сообществом по вопросам реализации экспортного потенциала.

«Снятие административных барьеров, комплексное развитие системы мер господдержки, унификация подходов с учетом региональной специфики и широкая информационная работа — главные условия для стимулирования развития экспортного потенциала предпринимателей, — сказал Александр Никитин. — Скорость распространения информации в самой бизнес-среде должна быть максимальной, чтобы потенциальные экспортеры четко знали, какие необходимо выполнить требования для вывода продукции на внешний рынок».