Ярославль, 17 августа, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную думу проект закона о бесплатном питании учащихся начальных классов региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Изменения вносятся в Социальный кодекс Ярославской области. О необходимости обеспечить школьников 1−4 классов бесплатным питанием заявил в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин.

Yarregion.ru Питание в начальной школе

«В рамках поручения президента России Владимира Путина внес в областную Думу законопроект об изменении Социального кодекса Ярославской области. С нового учебного года для учеников начальной школы в регионе будет организовано бесплатное горячее питание, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Мы, также как и другие регионы, получим федеральную субсидию на организацию питания для школьников. Размер субсидии составит 171 миллион рублей. Еще более 70 миллионов рублей мы выделим из областного бюджета».

Изменения в Социальный кодекс и региональный бюджет вносятся сейчас, после подтверждения федерального финансирования. Между тем подготовку к новшеству школы области начали заранее. Они уже получили положительное заключение Роспотребнадзора.

В новом учебном году бесплатное питание получат более 58 тысяч учеников начальных классов региона. Учащиеся первой смены получат завтраки, а второй — обеды. Сохраняются и ранее действующие льготы по питанию. Изменения в Социальный кодекс будут рассмотрены депутатами Ярославской областной думы 18 августа.