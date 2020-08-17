Обнинск, Калужская область, 17 августа, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области совместно с коллегами из Москвы в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в столице ранее разыскиваемого обвиняемого в убийстве. Об этом 17 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Оперативники задержали подозреваемого в убийстве

В мае 2015 года возле одного из развлекательных заведений Обнинска было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе предварительного следствия был установлен подозреваемый — ранее судимый местный житель 1978 года рождения. 21 мая 2015 года мужчине заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство». В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия.

В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе города Москвы, решается вопрос о его возвращении в Калужскую область.