Лондон, 17 августа, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова растут в ходе торгов 17 августа, нефть Brent вернулась к $45 за баррель, вблизи которых цена марки колеблется уже вторую неделю.

drpepperscott230 Добыча нефти

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подорожали на 22 цента (0,49%), до $45,02 за баррель. Ранее в ходе торгов марка опускалась до $44,52 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI поднялись в цене на 33 цента (0,79%), до $42,34 за баррель. Минимум WTI составил $41,80 за баррель.

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