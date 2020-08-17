Москва, 18 августа, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о визах для проезда в города-побратимы внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Антон Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

Предлагается имплементировать в российское законодательство международно-правовое обязательство Российской Федерации об оформлении российских виз с указанием такой цели поездки, как «участник официальных программ обмена между породненными городами».

Такая цель предусмотрена положениями пункта i части 1 статьи 4 («Документы, подтверждающие цель поездки»). Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза от 25 мая 2006 г.

Сейчас получение визы с такой целью невозможно, что осложняет как осуществление самих побратимских связей, так и возможность для иностранцев и наших соотечественников расширять объем и сферу контактов с Россией, отмечают парламентарии.

Под указанную цель подпадают деловые, общественно-политические, научно-технические, культурные, спортивные, благотворительные и другие связи, предусматриваемые договорами о побратимских связях между породненными городами.