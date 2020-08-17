Киев, 17 августа, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Украины сейчас «обрабатываются все возможные опции» по реагированию на события в Белоруссии, сообщил 17 августа в комментарии УНН заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. 2019

Один из вариантов развития событий — пригласить посла Белоруссии после заявлений президента Александра Лукашенко об Украине, сделанных накануне.

СМИ отмечает, что Лукашенко своими заявлениями «публично унизил Украину».

ИА REGNUM напоминает, что 16 августа на митинге Лукашенко заявил, что «наша родная Украина» и ее руководство приказывает Минску провести новые выборы.

В офисе президента Зеленского через несколько часов выступили с ответным заявлением, отметив, что это не просто откровенная ложь Лукашенко, а «сознательное нагнетание и сознательное провокационное поведение».

Сегодня, 17 августа, Зеленский провел закрытое совещание с силовиками и главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Белоруссии. В ходе совещания была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития событий и влияния на Украину.