Москва, 17 августа, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Над Балтийским морем российский истребитель Су-27СМ вынудил самолет-разведчик ВВС США отвернуть от российских границ, сообщает 17 августа Национальный центр управления обороной РФ.

Dmitry A. Mottl Истребитель Су-27

Уточняется, что 17 августа российские системы РЛС засекли над международными водами Балтийского моря воздушную цель, идущую к границе России. В воздух был поднят истребитель Су-27СМ из дежурных сил Балтийского флота.

Воздушная цель была опознана как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

«После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами», — указано в сообщении Национального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа ракетные береговые комплексы Балтфлота начали плановые учения по отработке ударов по надводным кораблям противника.