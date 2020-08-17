Ярославскую полицию просят проверить гражданство экс-хоккеиста Коваленко
Ярославль, 17 августа, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Грешневиков обратился в УМВД России по Ярославской области с просьбой проверить наличие иностранного гражданства у кандидата в депутаты ГД РФ на довыборах по 194 округу Андрея Коваленко.
Согласно части 7 статьи 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
Известный хоккеист Андрей Коваленко, ныне претендующий на право стать депутатом российского парламента, в течение десяти лет выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Квебек Нордикс» (1992—1995), «Колорадо Эвеланш» (1995—1996), «Монреаль Канадиенс» (1995—1996), «Эдмонтон Ойлерз» (1996—1999), «Филадельфия Флайерз» (1998—1999), «Каролина Харрикейнз» (1998—2000) и «Бостон Брюинз» (2000—2001).
Известно, что Коваленко женат на русской эмигрантке. Их брак был зарегистрирован в Канаде. Первая жена и трое детей от первого брака также проживают в Монреале.
Дополнительные выборы депутата Государственной Думы по 194 округу состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.