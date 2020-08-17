Киев, 17 августа, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал «родных братьев» белорусов «простить Батьку за его грехи и преступления».

President.gov.by Александр Лукашенко

Соответствующее заявление Шевченко сделал через социальные сети сегодня, 17 августа.

«Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это и не сможете вернуть все назад», — написал Шевченко, добавив, что «мир в обществе и государстве держится на прощении и любви».

На заявление одного из комментаторов о том, что иногда помолчать — лучшая стратегия, депутат «Слуги народа» ответил, что «время покажет».

ИА REGNUM напоминает, что Шевченко стал одним из немногих украинских политиков, который 10 августа поздравил Лукашенко с победой на выборах президента.

Поясняя свое решение, соратник Зеленского отметил, что победа Лукашенко — лучший вариант для Украины, поскольку это «устойчивое прогнозируемое развитие наших экономических отношений, стабильная внешняя политика и многое другое», в частности переговорная площадка по урегулированию в Донбассе.

Многие депутаты Рады восприняли поздравление Шевченко резко критически, однако о каких-то санкциях в отношении парламентария информации нет.