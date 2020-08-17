Ярославль, 17 августа, 2020, 16:31 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы арестовали склад фирмы по продаже канцтоваров и сувениров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УФССП по Ярославской области.

УФССП по ЯО Арестованный склад

У компании были долги по налогам и сборам, а также перед несколькими частными фирмами. Общая сумма долга почти достигла два миллиона рублей. Взысканием долгов занимался отдел судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам Ярославля.

«В качестве одной из мер принудительного воздействия на организацию-должника, помимо ареста денежных счетов и ограничения регистрационных действий с имуществом, был произведен арест недвижимости. Под арест попало здание — склад общей площадью свыше 660 квадратных метров. Возможность потерять имущество должно заставить руководство фирмы начать выплаты по долгам», — рассказали в управлении ФССП по Ярославской области.

Однако, если долг не будет погашен, склад будет выставлен на продажу. Сейчас идет оценка арестованного имущества.