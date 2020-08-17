Кострома, 17 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В Костромской области перед 1 сентября подорожала школьная одежда и канцелярские товары, сообщает Костромастат. Рост цен на одежду для детей школьного возраста в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составил 4,7%, канцелярские товары стали дороже на 3,5%, детская обувь — на 1,9%.

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Стоимость минимального комплекта одежды и обуви для девочки в текущем году составила 5082 рубля, для мальчика — 5236 рублей. Общие расходы на покупку канцелярии, рюкзака и спортивной формы по подсчётам статистиков обойдутся родителям ещё в 4962 рубля.

Напомним, что в прошлом году стоимость школьной униформы для девочки и мальчика была несколько ниже — 4693 и 4907 рублей соответственно.

В 2020 году школы региона примут 79 тысяч детей. В Костромской области действует региональная мера поддержки родителей первоклассников. С 2020 по 2022 год мамам и папам ребят будут выплачивать по 2 тысячи рублей на сборы в школу. На единовременные выплаты из бюджета области за три года затратят 47,2 млн рублей.