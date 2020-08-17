Новосибирск, 17 августа, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло за 2019 год заработал почти 10,9 млн рублей, его супруга — 553 тыс рублей. Сведения о доходах опубликованы на сайте Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сергей Меняйло

В собственности у полпреда квартира (152,7 кв.м.), в пользовании — коттедж (585,9 кв. м), квартира (94,1 кв.м.) и гараж (15 кв.м.). У Меняйло также есть автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Для сравнения, за 2018 год Сергей Меняйло задекларировал 9,19 млн рублей дохода.