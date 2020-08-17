Донецк, 17 августа, 2020, 16:20 — ИА Регнум. О четырёх нарушениях со стороны Украины дополнительных мер контроля перемирия за минувшие сутки сообщает 17 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Так, в районе поселка Шумы на позициях ВСУ были зафиксированы инженерные работы. Кроме того, аналогичные действия дважды за сутки 16 августа проводились украинскими формированиями в районе поселка Зайцево.

Помимо этого, СЦКК сообщил о детонации минного поля после возгорания травы около села Лебединское рядом с Мариуполем. Обстрелов со стороны украинских формирований на линии разграничения в ДНР не зафиксировано.

Напомним, за сутки 15 августа ВСУ в ДНР дважды нарушили условия допмер контроля перемирия.