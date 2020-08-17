Киев, 17 августа, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Четвёртую неделю подряд в Донбассе соблюдается перемирие. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По данным ведомства, 16 августа и в первую половину дня 17 августа 2020 года нарушений режима прекращения огня в Донбассе не зафиксировано.

В ходе совещания у президента Украины, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что с начала перемирия у украинских силовиков нет боевых потерь, рассказали в пресс-службе.

Напомним, дополнительные меры по усилению и контролю бессрочного режима прекращения огня в Донбассе вступили в силу с 27 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе Мариуполя в результате пожара на минном поле погиб один боевик ВСУ, второй получил ранения.