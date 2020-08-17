Тбилиси, 17 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) может «мечтать» о том, что премьер-министром Грузии станет бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Такое заявление, как сообщает телеканал «Рустави 2», 17 августа сделал один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Он уверен, что после голосования вместо правящей партии «Грузинская мечта», возглавляемой Бидзиной Иванишвили, будет правящая коалиция.

«Да, вы имеете право выдвигать кандидатом в премьер-министры кого угодно, в том числе Саакашвили. У вас есть право мечтать о единоличной победе партии, — сказал Угулава. — А наш долг — объяснить вам, а также другим оппозиционным партиям, что однопартийное правление Иванишвили будет заменено не однопартийным правлением ЕНД и Саакашвили, а европейской коалицией».

Стоит отметить, что в оппозиционной среде Грузии начались споры о том, может ли Саакашвили возглавить правительство страны. В «Европейской Грузии» заявили, что не вступят в коалицию с ЕНД, если те будут продвигать на пост премьер-министра экс-президента. В «Едином национальном движении» критически прокомментировали это заявление.