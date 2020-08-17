Москва, 17 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Отток капитала из России продолжит расти, считает заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что вывоз капитала частным сектором за семь месяцев 2020 года вырос больше чем на 50%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Владельцы капиталов ищут варианты его сбережения, — сказал Домащенко. — Вопрос состоит не в том, как его преумножить, а как не потерять. В текущей ситуации выбора между риском и доходностью нет, так как ставки в рублях низкие. В итоге сбережения средств в валюте все более предпочтительны на фоне снижения ставок в рублях».

Как подчеркнул Домащенко, рост вывода капитала продолжится вместе с ослаблением рубля.

Напомним, как сообщалось ранее, по информации издания «Коммерсантъ», вывоз капитала частным сектором за июль 2020 года составил 6 млрд долларов.