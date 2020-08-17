Москва, 17 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Цены на нефть качаются из стороны в сторону, направленной тенденции на рынке пока не заметно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«17 августа с утра рынок открылся неплохим ростом, но в настоящее время цена Brent падает уже на 0,6%, нивелировав весь утренний рост и опустившись немного ниже $45 за баррель, а цена WTI снижается на 0,64%, но пока держится выше $42.

Торговые переговоры США и Китая, запланированные на 15 августа, не состоялись, новые сроки переговоров пока неизвестны.

Министерство нефти Ирана торжественно объявило, что ОПЕК+ добился успехов в стабилизации цен на нефть, но рынок, похоже, этот оптимизм быстро отыграл.

У цены Brent, тем не менее, есть потенциал роста до $46 за баррель, но ей нужен сильный позитивный импульс, которого пока нет. Сегодня ожидается цена Brent в диапазоне $44,50−45,50 за баррель», — полагает эксперт.

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