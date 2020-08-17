Москва, 17 августа, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Основное правило для въезда российских туристов в Абхазию — граждане должны быть абсолютно здоровы — без симптомов ОРЗ и повышенной температуры. В аэропортах работают тепловизоры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Илья Савченко ИА Красная Весна Озеро Ритца. Абхазия

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Туристам нужно запастись масками и перчатками. Также рекомендуется иметь при себе запас наличных денег. В банкоматах Абхазии наблюдаются перебои с выдачей наличных.

Кроме того, российским гражданам и детям старше 14 лет нужно иметь общегражданский или заграничный паспорт. Ребенку понадобится свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-абхазскую границу не планируется закрывать, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в Абхазии.

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