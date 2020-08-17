АТОР объяснила правила отдыха в Абхазии
Москва, 17 августа, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Основное правило для въезда российских туристов в Абхазию — граждане должны быть абсолютно здоровы — без симптомов ОРЗ и повышенной температуры. В аэропортах работают тепловизоры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Читайте также: Границу между РФ и Абхазией закрывать не планируется — Бжания
Туристам нужно запастись масками и перчатками. Также рекомендуется иметь при себе запас наличных денег. В банкоматах Абхазии наблюдаются перебои с выдачей наличных.
Кроме того, российским гражданам и детям старше 14 лет нужно иметь общегражданский или заграничный паспорт. Ребенку понадобится свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, российско-абхазскую границу не планируется закрывать, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в Абхазии.
Читайте также: Первая группа российских врачей прибыла в Абхазию