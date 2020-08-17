Уфа, 17 августа, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Около семи тысяч жителей Башкирии отправились на воинскую службу по итогам весеннего призыва текущего года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара республики Рамиль Хайрутдинов на совещании в республиканском правительстве.

Mil.ru Призывники

По его словам, призыв во время пандемии коронавируса прошел при строгом соблюдении требований санитарно-эпидемиологических норм. Все призывники сдали тест на коронавирус. При этом фактически все муниципальные образования справились с поставленной задачей. В настоящее время идет работа по подготовке к началу осенней призывной кампании.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что необходимо расширить систему патриотического воспитания молодёжи. Молодым людям нужно разъяснять, что служба в армии является не только долгом и обязанностью, но путевкой в жизнь, которая позволит в будущем занимать государственные должности.