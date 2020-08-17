Тбилиси, 17 августа, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Грузия заинтересована в том, чтобы на предстоящие парламентские выборы приехало большое количество наблюдателей. Об этом, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 17 августа заявила глава ЦИК Грузии Тамар Жвания.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«Наша главная цель — чтобы на выборах 2020 года в Грузии было как можно больше международных наблюдателей», — сказала Жвания журналистам.

Она подчеркнула, что ЦИК готов работать с разными международными организациями, так как большое количество наблюдателей важно для демонстрации прозрачности выборов. Жвания отметила, что рассчитывает на профессиональные и беспристрастные оценки.

Напомним, выборы в Грузии намечены на 31 октября. Представители оппозиционных партий, ссылаясь на то, что за ношение оружия осужден совладелец оппозиционного телеканала Георгий Руруа, заявили, что власти якобы давят на оппонентов через судебную систему.