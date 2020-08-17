Москва, 17 августа, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Около трети жителей России (28%) сказали, что им или членам их семьи после пандемии урезали заработную плату на работе. Таковы данные опроса «Левада-центра».

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

Читайте также: Почти треть жителей РФ заявили о сокращениях на работе

Думают, что это случится в ближайшие дни, 3%, в ближайшие месяцы — 13% респондентов. Не ждут изменений в размере оклада 47% опрошенных.

Задерживают зарплату на работе 17% работающих граждан. 12% заявили, что это может произойти в ближайшее время. При этом 60% уверены, что снижение зарплаты не будет.

Опрос проведен 24−25 июля 2020 года среди 1617 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, около трети жителей России (29%) заявили, что у них или у членов их семьи произошли сокращения сотрудников на работе.

Читайте также: Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат