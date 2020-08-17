Москва, 17 августа, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В новом учебном году сотрудников московских школ и учащихся обеспечат средствами защиты. Об этом 17 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

В департаменте в ответе на редакционный запрос рассказали, что «все сотрудники и учащиеся будут обеспечены масками и перчатками». Однако отметили, что использование средств защиты в школах будет носить рекомендательных характер.

«При этом всем ребятам напомнят о необходимости соблюдать правила личной гигиены», — пояснили в пресс-службе.