Соцопрос: 50% украинцев хотят досрочных выборов Верховной рады
Киев, 17 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Проведение досрочных выборов Верховной рады сейчас поддерживают 50% украинцев.
Соответствующие данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), представлены сегодня, 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно условиям опроса, досрочные выборы Рады предлагается провести в следующем году.
Вместе с тем 39% опрошенных считают, что такие выборы в следующем году не нужны, а 11% граждан затруднились с ответом на вопрос.
При этом опрос показал, что в августе лишь 20% украинцев одобряют действия Верховной рады этого созыва, а 63% — не одобряют. Таким образом, баланс оценок остается отрицательным и составляет минус 43 процентных пункта.
КМИС информирует, что опрос проведен с 7 по 11 августа среди 2000 респондентов по всей Украине методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews).
ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что немедленно распустит Раду нынешнего созыва, если депутаты от фракции «Слуга народа» перестанут поддерживать важные законы и начнут лоббировать интересы определенных финансовых групп. Вместе с тем Зеленский уточнил, что по состоянию на конец мая депутаты выполняют взятые на себя обещания.
25 октября 2020 года на Украине должны состояться местные выборы.