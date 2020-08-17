Киев, 17 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Проведение досрочных выборов Верховной рады сейчас поддерживают 50% украинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

Соответствующие данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), представлены сегодня, 17 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно условиям опроса, досрочные выборы Рады предлагается провести в следующем году.

Вместе с тем 39% опрошенных считают, что такие выборы в следующем году не нужны, а 11% граждан затруднились с ответом на вопрос.

При этом опрос показал, что в августе лишь 20% украинцев одобряют действия Верховной рады этого созыва, а 63% — не одобряют. Таким образом, баланс оценок остается отрицательным и составляет минус 43 процентных пункта.

КМИС информирует, что опрос проведен с 7 по 11 августа среди 2000 респондентов по всей Украине методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews).

ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что немедленно распустит Раду нынешнего созыва, если депутаты от фракции «Слуга народа» перестанут поддерживать важные законы и начнут лоббировать интересы определенных финансовых групп. Вместе с тем Зеленский уточнил, что по состоянию на конец мая депутаты выполняют взятые на себя обещания.

25 октября 2020 года на Украине должны состояться местные выборы.