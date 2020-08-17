Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, 17 августа, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Ученые отобрали пробы грунта на архипелаге Земля Франца-Иосифа, чтобы оценить динамику углеводородного загрязнения на заповедных арктических территориях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального парка «Русская Арктика».

Д. Банин. rus-arc.ru Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа

«Наши работы позволят оценить динамику загрязнения, изучение которого начато еще 8 лет назад, — рассказал руководитель проекта «Чистая Арктика», ведущий научный эксперт национального парка «Русская Арктика» Дмитрий Крюков,— Регулярный ряд наблюдений позволит оценить характер изменений в грунтах и почвах и ответ на них арктических экосистем».

Кроме того, ученые провели аэровизуальные наблюдения поверхности с помощью беспилотных летательных аппаратов, чтобы сравнить современное состояние загрязнённых участков на острове Хейса с данными аэрофотосъемки, выполненной в том же месте 3 года назад.

Отметим, что изучение масштабов загрязнения на архипелаге стало возможным благодаря проекту «Чистая Арктика». Специально для него в Институте Физики Земли РАН было изготовлено оборудование бурения пород, с помощью которого учёные отобрали керны для определения глубины проникновения загрязнения. Такие работы на острове Хейса проведены впервые и будут продолжены в следующем полевом сезоне.

Камеральные работы по Проекту продолжатся уже непосредственно в Парке, в лабораториях Института Географии РАН, Почвенного Института им. Докучаева РАН, Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН и Геологического Факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.