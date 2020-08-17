Москва, 17 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. По итогам июля 2020 года наибольший оборот с продаж на авторынке новых кроссоверов в РФ был у Hyundai Creta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

(сс) Toyota Motor Europe Toyota RAV4

За месяц Creta купили 8125 автолюбителей на сумму 9,8 млрд рублей. На втором месте японская Toyota RAV4. Их дилерам удалось реализовать в количестве 3285 единиц. За это количество было выручено 7,2 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает Kia Sportage. Это авто в июле нынешнего года приобрели 4007 покупателей. Здесь выручка составила 6,7 млрд рублей.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Volkswagen Tiguan (3137 ед.; 6,1 млрд рублей) и Mazda CX-5 (2285 ед.; 4,44 млрд рублей).

Напомним, в общей сложности в прошлом месяце оборот на рынке новых кроссоверов составил 145,7 млрд рублей, а за первые семь месяцев текущего года этот показатель достиг 754 млрд рублей.

Читайте также: Названа самая доходная машина Е-сегмента на авторынке РФ