Москва, 17 августа, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Исследование доступности автомобильного топлива для граждан в регионах России, прямо скажем, несложное, для него достаточно разделить средние доходы в регионах, учитываемые Росстатом, на среднюю стоимость бензина. И получается средняя доступность топлива в литрах на человека в месяц, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«В очередной раз в лидерах оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором месте снова Москва. В аутсайдерах предсказуемо опять остались республики Северного Кавказа. Это исследование отражает не столько разницу в стоимости бензина, сколько разницу в доходах по стране.

Стоимость топлива в регионах вообще, за небольшим исключением, не слишком отклоняется от среднероссийской. Более чем на 10% дороже бензин стоит только в Якутии, на Камчатке, на Сахалине, в Магаданской области и в Чукотском автономном округе.

В Ямало-ненецком автономном округе бензин марки Аи-92 стоит не дороже, чем в среднем по России. А вот средняя начисленная заработная плата в 1,8 раза выше среднероссийской или средней по Тюменской области без автономных округов.

Вообще уровень средних зарплат по регионам различается очень сильно. Это связано, конечно, со спецификой предприятий, расположенных в регионах.

В республиках Северного Кавказа зарплаты примерно на 40% ниже среднероссийского уровня, поэтому здесь средний житель может купить меньше бензина, чем в других регионах.

А в Москве средняя зарплата на 80% выше среднероссийской. Что неудивительно, ведь здесь зарегистрированы многие руководители госкомпаний с их миллионными зарплатами, которые тоже входят в расчет средних значений. Но это, конечно, вовсе не означает, что они скупают весь бензин на заправках», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стали известны регионы России, в которых бензин является максимально доступным для населения.

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