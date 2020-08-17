Ульяновск, 17 августа, 2020, 14:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса особое внимание будет уделено тем, кто провёл отпуск на курортах. Соответствующее поручение дал сегодня, 17 августа, губернатор Сергей Морозов на аппаратном совещании, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у бассейна в Турции

Отмечается, что глава региона поставил задачу «усилить во всех» муниципалитетах «наблюдение за состоянием здоровья тех, кто приезжает с курортов»:

«У шести таких отпускников из десяти обнаруживается коронавирус».

Всего в регионе, по данным управления Роспотребнадзора, проведено 201 076 лабораторных исследований на коронавирус, обследован 188 561 человек.

Отметим, что всем, кто возвращается в Россию из-за рубежа, в течение трёх дней необходимо обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые прибывают для работы, должны в течение двух дней находиться на изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области подтверждено 10 839 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в настоящее время 7710 человек, умерли 73 пациента с COVID-19.