Москва, 17 августа, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Медицинские работники России настороженно отнеслись к информации о том, что станут первыми, на ком будут применять вакцину от коронавируса. Об этом 17 августа заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Эксперт отметил, что на данный момент сложно говорить насколько вакцина исследована, насколько она эффективна и безопасна.

«Поэтому когда появилось предложение продолжить клиническое исследование и стали говорить, что их фактически будут испытывать на врачах и учителях, мы отнеслись к этому негативно, сказав, что не надо выделять группы населения, на которых будут проводить испытания», — заявил Гальперин.