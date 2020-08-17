Уфа, 17 августа, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Обстоятельства смерти девятилетней девочки и ее бабушки в бане устанавливают в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла в Калтасинском районе. 16 августа следователи получили информацию о том, что было найдено тело девятилетней девочки, а в центральную районную больницу доставили женщину 63-х лет, у которой врачи зафиксировали признаки отравления продуктами горения.

По предварительной версии, внучка и бабушка отравились угарным газом во время нахождения в бане. При этом ребенок умер на месте, а пожилая женщина была доставлена в больницу, но скончалась на следующий день.

Отмечается, что их нашли родственники, когда заметили длительное отсутствие пострадавших. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.