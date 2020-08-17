Москва, 17 августа, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Со стороны правительства России пока не проглядывает намерений поддержать потребительский спрос вливаниями денег, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г .В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Об этом он заявил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз, согласно которому рынок розничной торговли в РФ может упасть впервые за 20 лет.

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«Прогноз вполне обоснован, поскольку потери от остановки непродовольственного ритейла весной сложно восполнить, сохраняется жесткая монетарная политика правительства, запущен маховик роста тарифов ЖКХ, организации ЖКХ активно «выбивают» долги с населения, которое к тому же закредитовано дальше некуда, — сказал Чеглов. — Но я бы скорее говорил о падении физических объемов, поскольку в деньгах ситуацию должна «поправить» инфляция. И как-то не проглядывает намерений правительства поддержать спрос вливаниями денег».

Напомним, как ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Infoline, оборот ритейла в 2020 году может сократиться снизится на 0,7−2%, до 33,3−32,9 трлн рублей.