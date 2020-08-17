Воронеж, 17 августа, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Водителя, сбившего коляску с четырёхмесячным ребёнком, воронежский суд отправил под арест, сообщили 17 августа в пресс-службе Следственного комитета России. Пострадавшая девочка была госпитализирована с травмами. Позже стало известно, что она скончалась.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и в соответствии с наступившими последствиями в виде гибели ребенка», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 21:20 13 августа на улице Ворошилова в Воронеже. 34-летний водитель ВАЗ-2105 сбил коляску с ребёнком, которую везла мать девочки через проезжую часть. Установлено, что водитель превысил скорость движения. Мужчина признал вину в аварии, однако отрицает, что нарушил правила дорожного движения. По решению суда водитель отправлен в СИЗО на один месяц.