Ярославль, 17 августа, 2020, 14:08 — ИА Регнум. 66 процентов школьников Ярославской области в новом учебном году будут питаться бесплатно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный департамент образования. Сегодня на двух комитетах Ярославской областной думы обсуждали поправки в региональное законодательство, закрепляющие бесплатное питание для учащихся 1−4 класса школ, 18 августа вопрос будет вынесен на пленарное заседание Ярославской областной думы.

Yarregion.ru Школьная столовая

«13 августа опубликовано и вступило в силу постановление правительства РФ. В нем определены распределение средств федерального бюджета и объемы софинансирования расходных обязательств субъектов федерации на организацию бесплатного питания школьников 1−4 классов. В эту субботу правительством Ярославской области подписано соглашение с министерством просвещения о предоставлении данных средств. Ярославская область в 2020 году получает 171 миллион 824 тысячи рублей, софинансирование региона 70 миллионов 181 тысяча рублей», — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

С нового учебного года бесплатно будут питаться 58 241 детей, обучающихся в 1−4 классах, включая государственные и частные школы. Родителям обязательно нужно будет подать заявление о необходимости предоставления бесплатного питания. Как ранее сообщало ИА REGNUM стоимость самого завтрака вырастет с 50 до 57 рублей 69 копеек. Школам и органам местного самоуправления рекомендовано тщательно подготовиться к проведению конкурсных процедур, на первое время питание может осуществляться через прямые договоры с поставщиками.