Казань, 17 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В Татарии по программам жилищного строительства по данным минстроя на 14 августа 2020 года введено в эксплуатацию 1 млн 650,2 тыс кв. м жилья, что составляет 55,4% от плана. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов на республиканском совещании 14 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Львиную долю объема составляет программа многоквартирного инвестиционного жилья, по которой в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.м. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками. На сегодня введено в эксплуатацию 76 многоквартирных жилых домов площадью 563,4 тыс кв. м, что составляет 42,8% от плана.

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.м. На 14 августа введено в эксплуатацию 7 тыс 714 индивидуальных жилых домов площадью 1 млн. 2,9 тыс кв. м, что составляет 72,2% от плана.

По программам оказания государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем планируется улучшить жилищные условия 728 семей на сумму 1 млрд 193,4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в РФ в I полугодии 2020 года введено 28 млн кв. м жилья, включая многоквартирные дома и жилые дома на земельных участках для садоводства, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди субъектов РФ наибольшие объёмы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где введено 9,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в целом по России.