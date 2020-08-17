Кострома, 17 августа, 2020, 12:51 — ИА Регнум. В Костромской области за последние 24 часа по официальным данным на 17 августа выявили 41 новый случай заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб. Наибольшее количество инфицированных обнаружили в областном центре — Костроме (19 человек).

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С начала пандемии в регионе SARS-CoV-2 диагностировали у 2948 человек, 2068 из них выздоровели и 34 скончались.

В больницах под наблюдением врачей в настоящее время находятся 124 пациента, дома лечатся ещё 722 активных носителя коронавируса.