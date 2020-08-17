Боровск, Калужская область, 17 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В Калужской области 17 августа на 401-м километре автодороги А-108 в Боровском районе в дорожно-транспортное происшествие попал пассажирский автобус. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место дорожного происшествия

По предварительным данным, водитель автомобиля Alfa Romeo не справился с управление и, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Isuzu. В момент дорожного происшествия в автобусе находилось 12 человек. Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.