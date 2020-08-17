Протест в Башкирии «поставлен на паузу»
Уфа, 17 августа, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Конфликт вокруг шиханов в Башкирии и участие главы региона Радия Хабирова в его мирном разрешении означает, что стороны начнут диалог и попытаются найти оптимальное решение, некий компромисс. Активная фаза протеста поставлена на паузу, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
«Вы знаете, что предприятие БСК пыталось приступить к разработке шихана Куштау, но они встретили довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау. Это начало превращаться в довольно сильное столкновение, причем столкновение уже привело к тому, что пострадали и протестующие, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо. То, что касается нападения на сотрудников внутренних дел, — это будет предметом серьезного разбирательства», — отметил в частности глава Башкирии Радий Хабиров.
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Михайличенко отметил, в столкновениях на Куштау в прошедшие выходные принимали участие 5−10 тыс. человек. «Башкирская содовая компания» (БСК) сделала ставку на субботу, мобилизовала своих сотрудников и, вероятно, посчитала, что проблема решена. Участок горы был обнесен забором. Как следствие, в воскресенье на гору пришло минимальное количество сотрудников БСК. В воскресенье перевес был на стороне сторонников Куштау, которые одержали тактическую победу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве заявил, что ситуация, сложившаяся на Куштау, является стопроцентной недоработкой руководства региона. Шихан Куштау в Башкирии не будет разрабатываться, пока не найдут компромиссное решение.
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