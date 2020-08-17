Москва, 17 августа, 2020, 12:17 — ИА Регнум. В Москве произошёл уличный конфликт со стрельбой, сообщили 17 августа в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба

По данным СК, конфликт произошёл ночью 16 августа. Возле жилого дома на улице Академика Анохина (возле станции метро «Юго-Западная») мужчина открыл стрельбу по рабочим, укладывавшим асфальт на дворовой территории. Отмечается, что нападавший произвёл не менее пяти выстрелов. В результате один человек погиб, ещё один ранен и доставлен в больницу. Стрелок скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»).

Как сообщало ИА REGNUM, трое сотрудников полиции получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в американском штате Техас.