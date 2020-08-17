Москва, 17 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Отдельный выходной для родителей первоклашек вряд ли будет рассматриваться законодательными органами и тем более вводиться в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Алексей Колчин ИА REGNUM Первоклашки

«Школьные линейки 1 сентября — давно вошедшая в нашу жизнь традиция, ей почти 100 лет. Это значит, что родители и родственники по-особому готовятся к этому дню, согласовывают свое частичное или полное отсутствие на рабочем месте заранее, в абсолютном большинстве случаев работодатели всегда идут навстречу своим сотрудникам.

Если придерживаться логике озвучившей идее организации, то почему бы не подумать о других поблажках для родителей? Поводов найдется много: закупка школьной формы и принадлежностей, подготовка к ЕГЭ и выпускным балам.

Практически всех первоклашек в школу 1 сентября провожают не только мамы и папы, но и бабушки, дедушки, дальние родственники.

В России проблемы выходного дня 1 сентября для родителей первоклашек точно нет. Работодатели всегда дадут отгул или согласуют поздний приход на работу, если это не режимный объект или предприятие с непрерывным производством», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение дать родителям первоклассников дополнительный оплачиваемый выходной выдвинули специалисты Института прогрессивного образования.

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