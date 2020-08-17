Москва, 17 августа, 2020, 11:35 — ИА Регнум. ГИБДД предложили не изобретать велосипед в регулировании электросамокатов, гироскутеров и так далее.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди на электросамокатах

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что передвижение этих транспортных средств следует регулировать на так, как предлагает Минтранс.

«Представляется, что это явление надо регулировать иначе. Мощность больше 250 Вт, скорость больше 20 км/ч? Водитель такого транспорта должен иметь права категории «М», носить шлем и соблюдать все остальные правила дорожного движения, как и все остальные водители мопедов. И нести соответствующую ответственность, согласно КоАП. Пьяный на самокате сбил человека? Есть соответствующая статья УК РФ. И не надо изобретать правовой велосипед», — отметил Шапарин в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтранс предложил приравнять сегвеи, моноколеса и гироскутеры к «средствам индивидуальной мобильности».