Ярославль, 17 августа, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В Ярославской области зафиксировано еще 40 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Данные приводятся на утро 17 августа.

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Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 6 695 жителей Ярославской области, уже поправились 5948 человек. За минувшие сутки выписано 3 ярославца. В регионе продолжают лечение 715 человек, инфицированных коронавирусом. Из них 83 ярославца находятся в лечебных учреждениях с диагнозом COVID-19. Новых летальных случаев в регионе не зарегистрировано.