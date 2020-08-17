Тюмень, 17 августа, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Тюмени до 15 сентября перекрывается транспортное движение по ул. Харьковской от пересечения с ул. Максима Горького до пересечения с ул. Елизарова. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации областной столицы.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Схема перекрытия ул. Харьковской и объезда

Предлагаются пути объезда по улицам Котельщиков, Елизарова, Холодильной, Коммунаров, Индустриальной.

В горадминистрации Тюмени поясняют, что ограничение движения на месяц связано с реконструкцией трубопровода тепловой сети.