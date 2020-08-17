Данилов, Ярославская область, 17 августа, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В Ярославской области индивидуальные предприниматели Даниловского района просят изменить региональное законодательство о патентной системе налогообложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей региона. Даниловцы обратились к бизнес-омбудсмену с просьбой поддержать предлагаемые ими изменения. Они направлены на комфортный переход от системы ЕНВД на патентную систему.

Деньги

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход отменяется. Индивидуальные предприниматели должны будут перейти на патентную систему. На федеральном уровне и уровне региона готовятся изменения в налоговое законодательство. Проект федерального закона предусматривает для предпринимателей на патенте увеличение площади торгового зала и зала обслуживания посетителей общепита с 50 до 150 квадратных метров. Даниловские предприниматели просят предусмотреть такое же увеличение и на уровне региона.

Также они предлагают уменьшить потенциально возможный доход на патентной системе по ряду видов деятельности. Речь идет об услугах общественного питания, некоторых формах розничной торговли и услугах по перевозке пассажиров автотранспортом с количеством мест более 8-ми. В противном случае переход на патент обернется для бизнеса значительным ростом налогов.

«Анализ расчета налогов патента по размерам, предусмотренным в законе Ярославской области о ПСН, и ЕНВД по действующим ставкам по указанным видам деятельности показывает, что рост суммы налога несоизмеримо высок, что делает этот вид налога для применения экономически нецелесообразным», — указывает бизнес в своем обращении.

Также даниловцы предлагают изменить разделение по территориям действия патентов в Ярославской области. Сейчас закон делит все муниципальные образования региона на 3 группы, для каждой из них установлен свой размер потенциально возможного годового дохода. Так, к первой группе относится Ярославль, ко второй — Рыбинск и Ярославский район, к третьей — все остальные, в том числе Даниловский.

Бизнес-сообщество предлагает добавить к этой градации четвертую группу, с численностью населения муниципального образования до 25 тысяч человек. Для этой группы они предлагают уменьшить потенциальный доход. Покупательская способность жителей низкая, поэтому ниже и доходы бизнеса, которому все труднее конкурировать с сетевыми магазинами.

Аппарат уполномоченного рассмотрит все предложения бизнес-сообщества. В случае их целесообразности в адрес областных органов власти будет направлено мотивированное предложение о внесении изменений в региональный закон.