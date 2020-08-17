Санкт-Петербург, 17 августа, 2020, 10:38 — ИА Регнум. В одном из спальных районов Петербурга утром в понедельник, 17 августа, найдено тело 54-летнего мужчины, которые ранее работал главой аппарата бывшего вице-губернатора Михаила Мокрецова. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

По информации издания «Фонтанка», тело Валентина Верещаки было найдено около пяти часов утра на улице Бутлерова в Калининском районе Петербурга.

Мужчина служил в Министерстве обороны, Федеральной налоговой службе, был сотрудником комитета по имущественным отношениям Смольного, а затем возглавлял аппарат вице-губернатора Михаила Мокрецова, ушедшего в отставку вскоре после прихода в Смольный Александра Беглова.

«В последнее время мужчина работал временным директором ОАО «Авангард», выпускающего профессиональную электронику», — отмечает источник.

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства смерти экс-чиновника.