Токио, 17 августа, 2020, 08:57 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Японии во II квартале 2020 года упал на 27,8% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом. Падение в период с апреля по июнь является самым резким сокращением экономики Японии за всю историю наблюдений. Такое беспрецедентное снижение считают результатом главным образом ограничения экономической активности в условиях чрезвычайного положения во время вспышки коронавируса.

Японская Йена

В предварительном отчете Кабинета министров Японии говорится, что снижение реального ВВП в квартальном выражении составило 7,8% с учетом колебания цен.

В номинальном выражении ВВП страны в апреле-июне упал на 7,4%, а в годовом исчислении — на 26,4%.

Помимо ограничений экономической активности в период пандемии, причинами падения ВВП считают конфликт между США и Китаем, а также повышение налога на потребление в октябре прошлого года. Ситуация усугубилась после введения в стране режима чрезвычайного положения.

Напомним, что правительство Японии 7 апреля объявило введение режима чрезвычайного положения для Токио и шести других префектур, а затем и для всей страны. К концу мая режим чрезвычайного положения был отменен.