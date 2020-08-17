Вашингтон, 17 августа, 2020, 08:51 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Jeep опубликовал тизер возрожденного внедорожника Wagoneer/Grand Wagoneer 2022 модельного года с изображением американского флага. Тизер размещён на странице компании в соцсети Twitter.

Twitter Jeep Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer 2022 модельного года

Ожидается, что модель будет создана на базе пикапа RAM 1500 и получит множество новейших опций. Вполне возможно, что в линейке моторов новинки будет плагин-гибридный силовой агрегат с запасом хода на одном заряде около 48 км. Такой двигатель будет сочетаться с восьмискоростной автоматической трансмиссией.

Новый Wagoneer будет иметь роскошный интерьер с дорогой отделкой. Автопроизводители оснастят авто полностью цифровой «приборкой», безрамочным сенсорный дисплеем диагональю 12 дюймов, а также камерой заднего обзора. Для задних пассажиров будет предусмотрена развлекательная система с дополнительными экранами.

Официальная премьера авто должна состояться в ближайшее время.

Напомним, Jeep к 80-летию компании планирует выпустить две спецверсии пикапа Gladiator под названиями Willys и 80th Anniversary Edition.

Читайте также: Jeep анонсировал премьеру нового исполнения Wrangler